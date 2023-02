EUA rejeitam acusações de minar o Nord Stream

Os Estados Unidos negam as acusações de minar o sistema de transmissão de gás Nord Stream da Rússia e deixam a investigação para os países em cuja jurisdição ocorreu o incidente, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

O jornalista americano Seymour Hersh publicou anteriormente um artigo investigativo no qual acusava o governo dos EUA e as autoridades norueguesas da sabotagem de oleodutos no ano passado, que interrompeu o fornecimento de gás da Rússia para a Alemanha e outros países europeus.

“Isso é pura desinformação de que os EUA estão por trás do que aconteceu com o Nord Stream, a explosão do Nord Stream. Estamos constantemente expressando essa mensagem diante das mentiras que as autoridades russas estão gerando e continuaremos a fazê-lo de qualquer forma. se necessário.” Price disse no briefing.