Chefe de transporte dos EUA culpa Trump por desastre de trem tóxico – CMIO

O secretário de transportes, Pete Buttigieg, afirmou que seu departamento foi “constringido” pelas ações de seu antecessor

O secretário de Transportes dos EUA, Pete Buttigieg, culpou a reversão dos regulamentos de segurança sob o presidente Donald Trump pelo descarrilamento catastrófico de um trem da Norfolk Southern no início deste mês na Palestina Oriental, Ohio. Após mais de uma semana de silêncio sobre o assunto, Buttigieg sugeriu que o governo Trump era responsável pelo acidente e pela subsequente explosão química controlada.

Insistindo que sua agência havia melhorado a segurança ferroviária por meio de “investimentos históricos”, Buttigieg reivindicado o Departamento de Transporte foi, no entanto, “restringido por lei em algumas áreas da regulamentação ferroviária (como a regra de frenagem retirada pelo governo Trump)” em um tweet na terça-feira. Dez dias antes, o trem de 150 vagões transportando 10 vagões de materiais perigosos descarrilou, supostamente devido a um problema mecânico no eixo de um vagão e uma falha no freio de emergência em um trecho reto da ferrovia.













A regra de frenagem em questão exigia que os trens que transportassem alguns materiais perigosos usassem freios pneumáticos de alta tecnologia controlados eletronicamente. Foi revertido em 2017, depois que uma lei aprovada em 2015 – muito antes de Trump se tornar presidente – iniciou uma exigência de análise de custo-benefício para novos regulamentos de segurança.

O Departamento de Transporte explicou em um comunicado na quarta-feira que a legislação de 2015 “torna desafiador restabelecer a regra em sua configuração anterior – devido a ameaças de litígio e oposição no Congresso.” A agência, no entanto, prometeu “avaliar ações para evitar que isso aconteça novamente.”

À medida que os carros descarrilados liberavam os produtos químicos, incluindo substâncias cancerígenas, no ar, na água e no solo, a Norfolk Southern iniciou uma liberação controlada e queima do altamente tóxico cloreto de vinila de um dos carros. A empresa insistiu que não fazer isso poderia transformar o trem descarrilado em um “bombear” isso enviaria estilhaços e fumaça venenosa pela comunidade ao redor. Quando o cloreto de vinil queimado se transforma em cloreto de hidrogênio e fosgênio, uma arma química usada na Primeira Guerra Mundial.













Enquanto as autoridades locais suspenderam uma ordem inicial de evacuação e declararam a água potável, alguns moradores reclamaram de sintomas físicos alarmantes, bem como de animais de estimação, gado e peixes mortos.

A Agência de Proteção Ambiental acusou a Norfolk Southern de não descartar adequadamente o solo contaminado e encontrou acrilato de butila tóxico no rio Ohio, que fornece água potável para cerca de 10% da população dos EUA. Pelo menos cinco processos foram movidos contra a Norfolk Southern pelo descarrilamento, acusando a empresa de negligência.