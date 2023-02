Zakharova falou sobre a expulsão do organizador do “Regimento Imortal” da Estônia

A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia , Maria Zakharova, comentou a expulsão do organizador da ação do Regimento Imortal na Estônia, Sergei Chaulin, relacionando isso ao curso russofóbico das autoridades do país.

Anteriormente, foi relatado que a Polícia da Estônia e o Departamento de Guarda de Fronteira, por sugestão da Polícia de Segurança, cancelaram a autorização de residência de longo prazo do organizador das ações do Regimento Imortal na república, Sergei Chaulin, e o expulsaram do país.

“Provavelmente, as autoridades estonianas ficaram especialmente incomodadas com o fato de ele estar organizando e conduzindo as procissões do Regimento Imortal na Estônia. Esse foi o principal motivo do ocorrido. A tentativa dessa pessoa, como outros representantes da comunidade de língua russa população do país báltico, para defender o direito de preservar a identidade nacional russa e a memória histórica não são aceitos na Estônia “democrática”, escreveu Zakharova em seu canal no Telegram.