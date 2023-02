Helicóptero militar dos EUA cai em rodovia (VÍDEOS) — CMIO

Um Black Hawk caiu no norte do Alabama e pegou fogo, disseram autoridades locais

Um helicóptero militar dos EUA identificado como UH-60 Black Hawk caiu na tarde de quarta-feira perto de Huntsville, no norte do Alabama.

O acidente foi capturado por uma câmera por volta das 15h, horário local. O vídeo mostra o helicóptero caindo rapidamente e atingindo o solo, seguido por uma explosão e uma nuvem de fumaça preta.

O escritório do xerife do condado de Madison disse que a aeronave caiu perto da Rodovia 53 e Burwell Road, a noroeste de Huntsville, e que pegou fogo com o impacto. O xerife disse que não sabia quantas pessoas estavam a bordo, mas que não havia sobreviventes. A mídia local informou que seis pessoas foram mortas.

O Departamento de Defesa ainda não forneceu detalhes sobre o helicóptero. Citando “fontes confiáveis”, a estação de TV local WAFF informou que pertencia à Guarda Nacional nas proximidades do Tennessee.

O Condado de Madison abriga o Redstone Arsenal, uma instalação do Exército dos EUA que também contém um aeródromo. A base abriga vários comandos, bem como o George C. Marshall Space Flight Center da NASA.

Uma série de acidentes com Black Hawk levou a uma investigação do Congresso em 2021 sobre o helicóptero, que entrou em serviço pela primeira vez em 1979. O Exército argumentou que o UH-60 havia “a menor taxa de acidentes de qualquer helicóptero do Exército nos primeiros seis anos de uso.”

Naquele verão, um dos Black Hawks do Exército dos EUA fez um dramático pouso de emergência na capital da Romênia, Bucareste.

Em 2020, Israel imobilizou brevemente sua frota Black Hawk, após uma série de acidentes.