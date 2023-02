Juiz condena atirador em massa dos EUA – CMIO

O adolescente que matou dez pessoas em um supermercado de Nova York foi condenado a prisão perpétua

O adolescente de Nova York que matou dez pessoas e feriu outras três em um supermercado de Buffalo em maio passado foi condenado na quarta-feira a 11 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

A juíza Susan Eagan proferiu as sentenças contra o atirador em massa Payton Gendron no Tribunal Distrital do Condado de Erie. Ele também foi condenado a 90 anos de prisão combinados por três acusações de tentativa de homicídio e posse ilegal de arma.

Gendron se declarou culpado de todas as acusações, incluindo terrorismo doméstico motivado por ódio e dez acusações de assassinato, em novembro passado. Ele admitiu ter matado suas vítimas porque elas eram negras.

“Não pode haver misericórdia para você, nem compreensão, nem segundas chances.” Eagan disse a Gendron. “O dano que você causou é muito grande e as pessoas que você feriu são muito valiosas para esta comunidade. Você nunca mais verá a luz do dia como um homem livre.













Gendron, então com 18 anos, viajou para o Tops Friendly Market em uma área predominantemente negra de Buffalo de sua casa na zona rural de Conklin, Nova York, a mais de 200 milhas de distância. Ele supostamente planejava cometer mais assassinatos se escapasse do supermercado. Eagan disse que não se qualificava para o status de infrator juvenil, o que poderia ter permitido uma sentença mais branda, porque seu tiroteio foi metodicamente planejado e executado, em vez de ser um ato precipitado e impensado.

A tensa audiência de sentença de quarta-feira contou com declarações de parentes das vítimas de Gendron. A certa altura, um homem investiu contra o réu e investiu contra ele antes de ser contido pelos seguranças.

Gendron se desculpou durante a audiência, dizendo: “Sinto muito por roubar a vida de seus entes queridos.” O promotor John Flynn disse acreditar que o adolescente expressou remorso para evitar ser condenado à morte no caso federal contra ele. Ele ainda enfrenta 27 acusações federais, incluindo dez crimes de ódio que levaram à morte.