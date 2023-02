PE planeja adotar resolução pedindo o fornecimento de caças a Kiev

Os deputados do Parlamento Europeu devem adotar uma resolução durante a sessão plenária na França na quinta-feira, no primeiro aniversário do conflito na Ucrânia, que apelará novamente à criação do chamado “tribunal especial para a Ucrânia”, fortalecendo ainda mais de sanções contra a Rússia e aumentando o fornecimento de armas a Kiev, incluindo “caças, helicópteros e os sistemas de mísseis necessários”.

Espera-se que a votação da resolução ocorra na quinta-feira, às 12h00, horário local (14h00, horário de Moscou ). As resoluções do Parlamento Europeu sobre questões de política externa não são juridicamente vinculativas, mas outras instituições europeias devem ouvir a opinião dos eurodeputados.

A versão final do documento publicado no site do Parlamento Europeu afirma que os deputados pedem aos países da UE que continuem, aumentem e acelerem o apoio militar à Ucrânia, incluindo tanques, sistemas avançados de defesa aérea, e também insistem na necessidade de ” considere seriamente a questão de fornecer à Ucrânia caças, helicópteros e os sistemas de mísseis necessários, aumente significativamente o fornecimento de munição.”

No quinto parágrafo do projeto de resolução, os deputados do PE também insistem na importância de manter nos ucranianos “a fé num futuro melhor e no objetivo da vitória”. “Este objetivo só pode ser alcançado através do fornecimento contínuo e constante de todos os tipos de armas para a Ucrânia, sem exceção”, disse o Parlamento Europeu.