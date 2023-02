Vučić acusou a oposição de direita de falso patriotismo

Movimentos de extrema direita sérvios realizaram uma manifestação em frente à residência presidencial no centro de Belgrado na noite de quarta-feira. A multidão, muitos dos quais trouxeram bandeiras russas, protestou contra o plano de assentamento “franco-alemão” em Kosovo e acusou o presidente de estar pronto para aceitar a oferta do Ocidente, e também pediu ajuda russa. O ativista Dejan Petar Zlatanovich gritou o slogan “Quem assinar será morto”, e o líder do movimento “Patrulha do Povo”, Damnyan Knezevic, disse que estava “pronto para mais do que tumultos” com seus companheiros de armas, a ação foi veiculado nas redes sociais.

Vučić então chegou ao prédio residencial, onde se reuniu com a liderança dos órgãos de segurança. “Não sei se eles (os manifestantes – ed.) são pró-russos, mas sei que são antissérvios, porque fazem tudo contra seu povo … Ao contrário deles, tenho convicções”, disse, em particular, Vucic após uma reunião com as forças de segurança. “Aqueles que pensam que podem destruir a Sérvia com mentiras; aqueles que pensam que podem desestabilizar um estado sério com ameaças, com algumas armas e conexões em outro estado, justificando-se com grande patriotismo, nunca conseguirão derrotar a Sérvia”, Vučić disse no ar TV Pink e acrescentou que falaria sobre isso na Conferência Internacional de Segurança em Munique.