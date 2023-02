Elon Musk sugere que o Twitter irá para os cães – CMIO

O bilionário revelou que espera nomear um CEO para a plataforma de mídia social até o final de 2023

O proprietário do Twitter, Elon Musk, planeja encontrar um sucessor para atuar como CEO do gigante da mídia social até o final de 2023, disse ele a uma audiência na Cúpula do Governo Mundial de Dubai na quarta-feira por meio de um link de vídeo. O bilionário acompanhou a notícia com uma explosão de tweets mostrando um cachorro de terno como “O novo CEO do Twitter.”

O cão de óculos foi mostrado sentado em uma mesa com papelada copiosa exibindo o logotipo do Twitter e uma pegada “assinatura” acima do nome “Floki.” Musk gabava-se de que seu substituto era “incrível” e “muito melhor do que aquele outro cara,” aparentemente referindo-se a si mesmo.

O cachorro também é “excelente com números” e tem “[fire emoji] estilo,” o CEO da SpaceX twittou, acrescentando que o canino estava “perfeito para o trabalho.”

Musk não deu mais pistas sobre quem ele planeja contratar para comandar o Twitter, uma empresa da qual ele recentemente reconheceu que precisava ser salva. “falência” depois que ele comprou por $ 44 bilhões em outubro.

“O Twitter ainda tem desafios, mas agora tende a atingir o ponto de equilíbrio [sic] se continuarmos nisso,” Musk twittou no início deste mês, acrescentando que “o apoio público é muito apreciado.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Elon Musk aborda relatos de OVNIs

A aquisição da plataforma pelo bilionário foi seguida pela demissão ou demissão de metade de sua equipe, incluindo o CEO Parag Agrawal. Desde então, Musk supervisionou a divulgação de comunicações internas que pareciam mostrar um padrão de censura ideológica dirigida pelo governo visando os chamados “desinformação” que incluía conteúdo político conservador e cientistas credenciados opinando sobre a pandemia de Covid-19.