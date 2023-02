Rússia doou 25.000 toneladas de trigo a Cuba

Em dezembro , o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, assinou uma ordem pela qual o Ministério de Situações de Emergência recebia fundos para a compra de 25.000 toneladas de trigo e para a entrega de ajuda humanitária com alimentos a Cuba. Esta está longe de ser a primeira carga de ajuda humanitária enviada a Cuba pela Rússia . Em abril do ano passado, a Federação Russa forneceu à ilha mais de 19,5 mil toneladas de trigo e, no início de 2022, 83 toneladas de remédios.