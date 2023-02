O esquema para evitar a fome na África pode ter beneficiado os produtores de presunto espanhol

Quase metade das exportações ucranianas de trigo e milho para a UE acabou alimentando os porcos na Espanha para produzir o mundialmente famoso e caro jamon, de acordo com uma investigação da agência austríaca eXXpress. O bloco acabou respondendo pela maior parte das exportações de grãos de Kiev, embora o corredor do Mar Negro tenha sido anunciado como uma forma de alimentar a África e a Ásia.

Estima-se que 2,9 milhões de toneladas de trigo e milho da Ucrânia foram parar na Espanha, onde foram usados ​​como ração animal, disse a agência austríaca na segunda-feira. Segundo o eXXpress, apenas 15% das exportações foram parar nos países em risco de fome, incluindo 167 mil toneladas na Etiópia e 65 mil toneladas no Sudão.

“A Espanha pagou mais dinheiro – e a Ucrânia entregou”, disse a saída.

Após meses de Kiev e seus apoiadores ocidentais acusando a Rússia de “bloqueio” os portos ucranianos, a ONU e Türkiye negociaram um acordo para exportar grãos da Ucrânia e da Rússia, por meio de corredores especiais no Mar Negro. O “negócio de grãos” anunciado em agosto do ano passado foi apresentado como uma forma de evitar a fome em partes da África e da Ásia, dependentes de importações da Rússia e da Ucrânia que foram interrompidas tanto pelo conflito quanto pelas sanções ocidentais.

Desde o início, no entanto, as coisas não correram como anunciado. O grão da Ucrânia acabou virando ração animal, e foi embarcado principalmente para portos europeus e Türkiye. Em dezembro, as autoridades russas diziam que 6,4 milhões de toneladas de grãos ucranianos haviam sido exportados para a UE, dos quais 43% eram milho e 29% trigo.













Moscou também não está feliz com o acordo de grãos, já que a parte que previa o levantamento das restrições às exportações russas de grãos e fertilizantes foi simplesmente ignorada pelo Ocidente. Os EUA e seus aliados dizem que nunca sancionaram esses produtos. Embora isso seja tecnicamente verdade, seu embargo proibiu todos os navios russos de atracar em seus portos ou acessar seguros e serviços de corretagem, impondo um bloqueio total ao transporte comercial.

O jamon espanhol é apresentado como “o melhor presunto do mundo,” comandando preços premium no mercado de exportação. A variedade mais cara, Jamon Ibérico de Bellota, provém de porcos criados ao ar livre que se alimentam de bolotas. A grande maioria dos porcos, no entanto, é criada em fazendas industriais com ração à base de milho.

Buscando fortalecer o governo em Kiev, a UE também suspendeu todas as tarifas e impostos sobre produtos agrícolas ucranianos. O acordo temporário foi lançado em maio de 2022 e deve expirar em junho deste ano. Polônia, Hungria e Romênia – países que fazem fronteira com a Ucrânia – estão supostamente fazendo lobby contra a extensão do acordo, reclamando que ele tem “competitividade prejudicada na região” e inundaram seus mercados com produtos ucranianos baratos.