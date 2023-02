Dois estados da UE se recusam a enviar tanques Leopard 2 para Kiev – mídia – CMIO

A Holanda e a Dinamarca concordaram em transferir versões mais antigas do veículo para a Ucrânia, informa o Die Welt

A Holanda e a Dinamarca não enviarão seus principais tanques de batalha Leopard 2 de fabricação alemã para a Ucrânia, informou o jornal Die Welt na terça-feira, citando funcionários do governo de ambos os países.

A notícia chega quando os apoiadores de Kiev tentam formar uma ‘coalizão Leopard’ de países que forneceriam à Ucrânia tanques suficientes para lutar contra a Rússia.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse no mês passado que seu governo estava considerando comprar os 18 Leopard 2 que foram arrendados da Alemanha e transferi-los para a Ucrânia. No entanto, essa opção já foi descartada, de acordo com o Die Welt.

“A decisão foi tomada em estreita coordenação entre a Holanda e a Alemanha. Funcionários holandeses foram citados como tendo dito.

A Dinamarca e a Holanda concordaram anteriormente em financiar a reforma dos tanques Leopard 1A5 de estoques alemães que seriam doados à Ucrânia. O Leopard 1A5 é um modelo mais antigo e o antecessor do Leopard 2.













A Finlândia, por sua vez, tem 200 Leopard 2, mas discutir os detalhes da participação de Helsinque na coalizão é “ainda um processo em andamento”, Die Welt citou o porta-voz do governo como dizendo. O Wall Street Journal citou um alto funcionário da OTAN este mês que disse que a Finlândia provavelmente transferiria os tanques somente depois de se juntar oficialmente à aliança.

Falando em uma cúpula de apoiadores da Ucrânia em Bruxelas na terça-feira, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que “um consórcio” de estados, incluindo Canadá, Alemanha, Espanha, Portugal, Noruega, Dinamarca, Holanda e Polônia, estavam trabalhando para abastecer Kiev com os Leopards. No entanto, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, reconheceu no mesmo dia que a coalizão não estava se movendo. “tão surpreendentemente, para dizer o mínimo.”

A Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia há quase um ano, citando a necessidade de proteger o povo de Donbass e o fracasso de Kiev em implementar os acordos de paz de Minsk de 2014-15. Moscou alertou que as armas estrangeiras não mudariam o curso do conflito e que os tanques ocidentais “queimar” no campo de batalha.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na terça-feira que o envolvimento próximo da Otan no conflito está se tornando mais óbvio, com uma série de novas promessas de ajuda militar à Ucrânia.