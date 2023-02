Investigadores afirmam que grupo israelense está se intrometendo em eleições em todo o mundo – CMIO

Um grupo secreto israelense supostamente manipulou mais de 30 eleições em todo o mundo usando hacking e técnicas de desinformação de última geração, de acordo com uma investigação conduzida por um consórcio internacional de jornalistas.

Vários meios de comunicação, incluindo o Guardian, Le Monde, ZDF, Der Spiegel e El Pais, investigaram uma equipe de empreiteiros conhecida como ‘Team Jorge’, dirigida por Tal Hanan, um ex-agente dos serviços secretos israelenses de 50 anos. Este último negou qualquer irregularidade.

Para expor as supostas operações clandestinas do grupo, os repórteres se fizeram passar por clientes em potencial enquanto gravavam secretamente várias horas de filmagens dentro das reuniões com os membros da unidade. Hanan teria dito aos repórteres que seus serviços poderiam ser usados ​​tanto por empresas privadas quanto por agências de inteligência, com operações ocorrendo na Europa e na África, bem como nas Américas do Norte, Central e do Sul.

Em um videoclipe divulgado pelo The Guardian na quarta-feira, o próprio Hanan parece se gabar de que seu grupo completou “33 campanhas presidenciais … 27 das quais foram bem-sucedidas.” Ele também teria dito que participou de dois “grandes projectos” nos EUA, acrescentando que não se envolve diretamente na política do país.

De acordo com a investigação, o 'Team Jorge' cobraria de seus clientes entre € 6 e € 15 milhões ($ 6,4–16 milhões) para interferir nas eleições.













Durante as reuniões, a equipe teria demonstrado seus métodos para influenciar as eleições, que incluíam hacking cibernético e operações especiais.

A ferramenta-chave no arsenal do grupo, no entanto, parece ser um pacote de software chamado Advanced Impact Media Solutions, ou Aims. Com sua ajuda, acredita-se que o grupo esteja controlando cerca de 30.000 bots sofisticados em várias plataformas de mídia social.

A equipe também alegou que plantou as informações necessárias em novos canais legítimos. Diante desse cenário, o canal de TV francês BFM suspendeu um de seus âncoras, Rachid M’Barki, depois que jornalistas disfarçados foram informados por um dos membros do ‘Team Jorge’ de que o grupo estava por trás de uma reportagem transmitida pelo canal.

O próprio M’Barki disse ao Politico que ele “utilizou informações que [he] recebido de fontes” e essa “eles não seguiram necessariamente o processo editorial usual.”