O vencedor do Prêmio Pulitzer publicou anteriormente um artigo no qual acusava o governo dos Estados Unidos e as autoridades norueguesas de organizar a sabotagem em gasodutos que interromperam o fornecimento de gás da Rússia para a Alemanha e outros países europeus. A investigação de Hersh não recebeu ampla cobertura da imprensa estrangeira. Várias publicações importantes nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha optaram por ignorá-lo. Em particular, uma semana após a publicação do artigo, grandes mídias americanas como o New York Times e o Washington Post não escreveram nada sobre isso. Além disso, a investigação não foi coberta por vários meios de comunicação britânicos, como o Financial Times e o Guardian.