Menos da metade dos americanos apóia a ajuda militar à Ucrânia – CMIO

Apenas 48% dos entrevistados em uma nova pesquisa da AP concordam em continuar enviando armas para Kiev

Quase um ano depois do lançamento da ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia, muitos americanos se opõem à política de seu governo de fornecer assistência militar e econômica massiva a Kiev, revelou uma nova pesquisa na quarta-feira.

Menos da metade dos adultos americanos ainda concorda com o envio de armas para a Ucrânia, enquanto apenas cerca de um em cada quatro acredita que Washington deve continuar a desempenhar um “papel importante” no conflito, mostrou a pesquisa Associated Press-NORC. A pesquisa, realizada no final de janeiro, constatou que 48% dos americanos apóiam a ajuda militar contínua à Ucrânia, abaixo dos 60% em maio, enquanto 29% se opõem e 22% não têm certeza.

Da mesma forma, apenas 26% dos entrevistados dizem que os EUA deveriam ter um “papel principal” no conflito Rússia-Ucrânia, abaixo dos 32% em maio. A maior parte desse apoio vem dos democratas. Apenas 17% dos republicanos querem que Washington desempenhe um papel importante no conflito, em comparação com 40% dos democratas.













Um punhado de legisladores do Partido Republicano, incluindo os deputados Matt Gaetz da Flórida e Thomas Massie da Virgínia Ocidental, pediram a suspensão da ajuda dos EUA a Kiev, argumentando que a política do presidente Joe Biden aumentou o risco de guerra com a Rússia, esgotou os estoques de armas dos Estados Unidos e causou mais derramamento de sangue, prolongando o conflito. O próprio Biden alertou em março passado que dar à Ucrânia armas ofensivas, como tanques e aviões, levaria à Terceira Guerra Mundial. Ele então passou a defender um programa de ajuda dos EUA que cresceu para US$ 100 bilhões em aprovações.

Os americanos também estão cada vez mais relutantes em apoiar a continuação da ajuda econômica à Ucrânia, com apenas 37% de aprovação e 38% de oposição, mostrou a pesquisa AP-NORC. Os adultos americanos eram favoráveis ​​a essa ajuda por uma margem de 44 a 32 em maio passado.

O apoio às sanções anti-Rússia caiu de 71% para 63% no mesmo período. A pesquisa constatou que 59% dos americanos acreditam que limitar os danos à economia dos EUA deve ser uma prioridade maior, em comparação com 36% que dizem que sancionar a Rússia da maneira mais eficaz possível é mais importante. Quando uma pesquisa AP-NORC fez a mesma pergunta em março, os entrevistados priorizaram a eficácia das sanções em vez de proteger a economia dos EUA por uma margem de 55-42.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Metade dos cidadãos em nove países da UE quer o fim rápido do conflito na Ucrânia – pesquisa

Menos de um em cada cinco americanos (19%) tem “um bom negócio” de confiança na capacidade de Biden de lidar com a crise. Mesmo entre os democratas, apenas 40% dos entrevistados estão altamente confiantes de que o presidente administrará o conflito com eficácia.