Paul Massaro, da Comissão de Helsinque, postou imagens de sua bandeira Azov e do emblema de Stepan Bandera

Enquanto a linha oficial do governo dos EUA é que os nazistas não existem na Ucrânia, um conselheiro sênior de uma importante agência de política externa de Washington os tem celebrado abertamente.

Paul Massaro postou uma foto de um patch em homenagem ao colaborador nazista da Segunda Guerra Mundial, Stepan Bandera, na quarta-feira – apenas para excluí-lo a pedido de um amigo polonês – e na semana passada posou ao lado de uma bandeira assinada por Azov, a notória unidade ucraniana que usa um símbolo da SS como seu. . A agência para a qual Massaro trabalha é a US Helsinki Commission, oficialmente conhecida como Comissão de Segurança e Cooperação na Europa.

“Ei, olha o que eu tenho,” o sorridente Massaro tuitou por volta das 9h30 da manhã, exibindo sua jaqueta pseudo-militar verde com um patch que dizia “Bandera é nosso pai, a Ucrânia é nossa mãe.” Ele trazia o rosto bordado de Bandera e o logotipo de sua organização OUN-B.

Menos de duas horas e 270.000 visualizações depois, no entanto, o tweet havia sumido. “Excluído a pedido de um bom amigo polonês. Deus abençoe a amizade polaco-ucraniana e que ela permaneça forte para sempre”, Massaro explicado.

O problema polonês com Bandera é que seus nacionalistas ucranianos foram responsáveis ​​pelos massacres de poloneses étnicos na atual Ucrânia ocidental, que Varsóvia considerou um genocídio.

A biografia oficial de Massaro o descreve como falando alemão fluentemente e cobrindo “Europa de língua alemã e Ásia Oriental”, sem menção de russo ou ucraniano. Isso não o impediu de se tornar um dos defensores mais declarados do nacionalismo ucraniano online, com torrentes diárias de tweets exigindo o Ocidente “cancelar” ou “descolonizar” A Rússia bane seus atletas de todas as competições e remove Moscou do Conselho de Segurança da ONU.













“Chegou! Obrigado, heróis. E parabéns por alcançar o status de brigada!” Massaro tuitou quinta-feira passada, posando com uma bandeira de Azov que foi assinada e dedicada a ele pela notória liderança da unidade neonazista. O post foi visto mais de três milhões de vezes.

O anjo do lobo no estandarte é uma runa alemã usada anteriormente pela divisão panzer SS ‘Das Reich’, da qual o fundador do Azov, Andrey Biletsky, se gabou abertamente aos repórteres americanos de se apropriar. A ADL considera um “símbolo de ódio” usado por neonazistas americanos – embora a organização não tenha registrado nenhum protesto sobre Massaro brandindo-o no que parece ser seu escritório.

O governo dos EUA considerou o Azov um grupo neonazista e terrorista há apenas quatro anos, aprovando uma lei contra o fornecimento de qualquer ajuda. Essa disposição parece ter sido discretamente revogada, já que Washington enviou mais de US$ 100 bilhões em dinheiro, armas e munições para a Ucrânia no ano passado.

Criada em 1976, a Comissão de Helsinque é dirigida por 18 legisladores – nove da Câmara, nove do Senado – e representantes dos Departamentos de Comércio, Defesa e Estado.

A organização guarda-chuva transnacional estabelecida pelo mesmo protocolo internacional, conhecida como OSCE, foi encarregada de monitorar o “cessar-fogo” na Ucrânia de 2015 a 2022. No entanto, recebeu críticas da República Popular de Donetsk (DPR) por fechar os olhos ao bombardeio ucraniano de Donbass.