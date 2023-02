A Ucrânia retirou os direitos linguísticos de mais de 150.000 húngaros que vivem em seu território

O Conselho da Europa divulgará um relatório neste verão sobre a suposta discriminação da Ucrânia contra húngaros e romenos étnicos que vivem em seu território, anunciou o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, na quarta-feira. Os habitantes húngaros da região da Transcarpática perderam o direito à educação em seu idioma e foram convocados à força para o exército de Kiev.

Em um post no Facebook, Szijjarto disse que a Comissão de Veneza do Conselho da Europa – que examina o direito constitucional e as reformas democráticas – dará sua opinião sobre o assunto em julho.

“Quando a guerra estourou na porta ao lado, decidimos não mencionar o caso de violações de direitos contra as comunidades nacionais”, disse. Szijjarto escreveu. “Infelizmente, na Ucrânia, uma nova lei foi adotada recentemente, o que restringe ainda mais os direitos das minorias.”













Szijjarto estava se referindo a uma lei aprovada em dezembro que determinava que o idioma ucraniano fosse usado na maioria dos aspectos da vida cotidiana e pública, inclusive nas escolas. As leis linguísticas anteriores aprovadas por Kiev foram criticadas pela Comissão de Veneza por não salvaguardar os direitos linguísticos das minorias, e a última legislação foi condenada por organizações de direitos humanos.

Cerca de 156.000 húngaros étnicos vivem na Ucrânia, a maioria deles na região da Transcarpática. Uma vez parte do Império Austro-Húngaro, esta região caiu sob o controle soviético após a Segunda Guerra Mundial e permaneceu nas mãos de Kiev quando a SSR ucraniana se tornou a Ucrânia moderna após a queda da URSS. A Ucrânia também abriga cerca de 150.000 romenos étnicos e mais de 250.000 moldávios, e Bucareste juntou-se a Budapeste para exigir que a lei do idioma seja revisada.

A convocação forçada do governo ucraniano de húngaros transcarpáticos para o serviço militar inflamou ainda mais as tensões entre Budapeste e Kiev. Quando surgiram vídeos no mês passado mostrando tropas ucranianas pressionando recrutas para o serviço, Szijjarto condenou o “brutal” natureza do projeto.

Caso o Conselho da Europa não resolva as queixas da Hungria, Szijjarto escreveu em um post separado no Facebook que Budapeste levará seu caso ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos – ele próprio um órgão do conselho – como um “último recurso.”