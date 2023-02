Militantes afirmam mostrar piloto capturado em vídeo — CMIO

O aviador neozelandês Phillip Mehrtens foi feito prisioneiro na semana passada após pousar em uma problemática província indonésia.

Imagens do piloto neozelandês Philip Mehrtens, capturado pelo separatista Exército de Libertação de Papua Ocidental na província de Papua, na Indonésia, no início deste mês, foram divulgadas na terça-feira e o mostram cercado por rebeldes fortemente armados.

Sebby Sambom, porta-voz do braço armado do Movimento de Libertação Unida para Papua Ocidental (ULMWP), publicou as imagens, que incluíam filmagens que pretendiam mostrar o avião monomotor Susi Air de Mehrtens em chamas. Outras filmagens mostram Mehrtens cercado pelo que parecem ser combatentes rebeldes que estão fazendo as exigências de seus sequestradores enquanto armados com rifles semiautomáticos, lanças e arcos e flechas.

O nativo de Christchurch não será libertado até que Papua seja independente da Indonésia, disse o líder rebelde Egianus Kogoya em um comunicado que acompanha as imagens. O presidente do ULMWP, Benny Wenda, disse na semana passada que Mehrtens seria libertado em troca da remoção das tropas indonésias da província, uma investigação da ONU sobre supostas violações de direitos humanos, um referendo de independência e o cancelamento do “Autonomia especial” estatuto de que goza actualmente a província.













No entanto, Jacarta se recusou a ceder, insistindo que a região atingida pelo conflito irá “permanecer para sempre uma parte legítima” da Indonésia.

Mehrtens teria sido sequestrado por membros do Exército de Libertação Nacional de Papua Ocidental no início deste mês, após pousar seu voo comercial fretado no aeroporto de Paro, na remota regência de Nduga na província. Sua tripulação – cinco papuas nativos – foi libertada ilesa.

Sambom na época garantiu ao The Telegraph que o piloto estava sendo tratado “humanamente” e seria mantido vivo. Mehrtens está supostamente detido a dois dias de caminhada da pista de pouso onde foi feito prisioneiro, enquanto o governo indonésio estaria procurando por ele na região usando helicópteros e câmeras.

Sambom disse que, embora seu grupo não negocie com o “inimigo” governo da Indonésia, falaria diretamente com os governos da Nova Zelândia e da Austrália sobre a libertação de Mehrtens. Falhando isso, Sambom disse que o piloto seria mantido para treinar jovens da Papuásia Ocidental em como voar.

O Movimento Papua Livre há muito busca a independência e tem um histórico de fazer reféns. De fato, Mehrtens deveria pegar 15 trabalhadores da construção civil que haviam sido ameaçados pelos rebeldes depois que foram enviados a Paro para construir um centro de saúde.