Pesquisa AP News mostra redução do apoio de americanos à ajuda militar dos EUA para Ucrânia

Neste ano,do fornecimento de armas pelos EUA a Kiev, com 29% contra e 22% dizendo que não são nem a favor nem contra. Em maio de 2022, menos de três meses após o início do conflito,do envio de armas à Ucrânia, de acordo com a apuração.

“Eu simpatizo com a situação da Ucrânia e me sinto mal por eles, mas sinto que precisamos primeiro cuidar das prioridades aqui em casa”, disse Joe Hernandez, morador de Rocklin, Califórnia, ouvido pela mídia.

Já sobre o envio de fundos, a população estadunidense está dividida com 37% a favor e 38% contra, com 23% dizendo nenhum dos dois.

A pesquisa também mostrou que 19% dos americanos têm muita confiança na capacidade de Biden de lidar com a situação no país do Leste Europeu, enquanto 37% dizem ter apenas alguma confiança e 43% quase nenhuma.

As opiniões sobre a forma como o presidente Joe Biden lidou com o conflito dividem-se amplamente em linhas partidárias: entre os democratas, 40% dizem ter muita confiança no presidente para lidar com a situação, 50% têm alguma confiança e 9% quase nenhuma.