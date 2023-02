Neurologistas oferecem explicação para a polarização política nas sociedades – CMIO

Um estudo publicado na Science Advances relaciona percepções diametralmente opostas a diferenças em mecanismos neurobiológicos

O nível absoluto de polarização política testemunhado em muitas sociedades hoje em dia pode estar relacionado à composição neurológica dos envolvidos, indicou um novo estudo. Os pesquisadores acreditam que o fato de pessoas diferentes perceberem o mesmo evento ou noção de maneiras profundamente diferentes pode ser um sinal de que seus cérebros funcionam de maneira diferente.

O estudo publicado na Science Advances no início de fevereiro começou com a premissa de que as teorias anteriores estavam perdendo alguns fatores-chave quando postularam que a polarização política é o resultado de pessoas consumindo informações de veículos de notícias seletivos. Uma equipe de pesquisadores da Brown University em Providence, Rhode Island, sugeriu que a formação de opiniões políticas arraigadas pode começar em um estágio anterior.

Para provar seu ponto, os neurocientistas americanos recrutaram um grupo de 44 indivíduos, com uma representação igual de liberais e conservadores.

Aos participantes foram mostradas palavras isoladas, como “imigração” ou “aborto” e pediu para determinar se a palavra era política ou apolítica. Depois disso, eles foram convidados a assistir a um “clipe de notícias com palavras neutras sobre aborto e um acalorado debate vice-presidente de 2016 sobre brutalidade policial e imigração.” Seus cérebros estavam passando por ressonância magnética funcional (fMRI) durante o experimento.













Tendo estudado suas atividades cerebrais em resposta a vários estímulos externos, os pesquisadores concluíram que “indivíduos que compartilham uma ideologia” seus neurônios reagem a palavras politicamente carregadas de maneira semelhante. De acordo com o estudo, seus cérebros também respondem a vídeos políticos inflamatórios de maneira surpreendentemente uniforme.

O estudo observou que o efeito é particularmente proeminente quando membros de campos políticos opostos são apresentados a conceitos abstratos ou coisas que têm múltiplas definições, como as palavras “liberdade” e “Americano.”

“Neuralmente, isso seria refletido pelos conservadores que compartilham um padrão de atividade neural durante o processamento” uma determinada palavra, “e liberais exibindo um padrão neural diferente”, disseram os pesquisadores.

Oriel FeldmanHall, professor associado de ciências cognitivas, linguísticas e psicológicas e um dos autores do estudo, explicou: “Você pode pensar nisso como o cérebro representando a palavra disparando neurônios de uma certa maneira.”

O processo pode ser descrito como um “impressão digital neural” que codifica o conceito dessa palavra dentro do cérebro”, ela adicionou.

De acordo com FeldmanHall, este “conta mecanicista” de fatores neurológicos por trás da polarização política poderia levar à descoberta de possíveis formas de combatê-los.