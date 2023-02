O lendário repórter criticou a grande mídia por ignorar sua história, que atribuiu o ato de sabotagem aos EUA

O jornalista Seymour Hersh prometeu revelar mais informações incriminatórias ligando os EUA à demolição dos gasodutos Nord Stream. O presidente Joe Biden ordenou que as linhas fossem destruídas para impedir que a Alemanha retomasse a compra de gás russo barato, afirmou.

Em uma postagem em sua página Substack na quarta-feira, Hersh criticou a grande mídia – destacando o New York Times e o Washington Post – por se recusar a “corra uma palavra” sobre a história do oleoduto e por ignorar os apelos da Rússia e da China para uma investigação internacional.

Ambos os jornais, disse ele, publicaram suas denúncias sobre os crimes de guerra dos militares dos EUA no Vietnã, mas agora parecem desinteressados ​​em “segurança nacional ou questões de guerra e paz”.













Nord Stream 1 e 2, que ligavam a Rússia e a Alemanha sob o Mar Báltico, foram danificados em uma série de explosões subaquáticas em setembro passado. Hersh, um jornalista vencedor do prêmio Pulitzer, divulgou um relatório na semana passada culpando os EUA pelo ataque e detalhando como o governo Biden e a CIA planejaram a operação. A Casa Branca rejeitou a alegação como “totalmente falsa e completa ficção”.

O artigo apoiou as repetidas afirmações de Moscou de que os EUA realizaram o ataque para evitar a reaproximação entre a Rússia e a Alemanha, ao mesmo tempo em que tornava Berlim dependente do gás natural liquefeito americano, mais caro.

A Alemanha interrompeu a certificação do Nord Stream 2 dias antes da entrada das tropas russas na Ucrânia, e as sanções da UE limitaram o fluxo de gás através do Nord Stream 1 desde o final do verão, impedindo reparos vitais. No entanto, Hersh disse ao jornal Berliner Zeitung da Alemanha na terça-feira que o governo Biden temia que Berlim suspendesse essas sanções e retomasse o trânsito de gás com a queda das temperaturas durante o inverno.

“O presidente dos Estados Unidos prefere ver a Alemanha congelada do que [see] A Alemanha possivelmente deixará de apoiar a Ucrânia”, disse. ele afirmou.

“Pode haver mais a aprender sobre a decisão de Joe Biden de impedir que o governo alemão tenha dúvidas sobre a falta de gás barato neste inverno”, disse. Hersh escreveu na quarta-feira. “Fique atento,” ele disse. “Estamos apenas na primeira base…”