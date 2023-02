Os dois países têm aprofundado os laços econômicos apesar da pressão, diz o embaixador Denis Alipov

As sanções do Ocidente à Rússia levaram a uma cooperação comercial e econômica mais próxima entre Moscou e Nova Délhi, de acordo com o embaixador russo na Índia, Denis Alipov.

“Falando sobre o crescimento explosivo e recorde de nossa cooperação na área de energia, nosso abastecimento de petróleo, seria apropriado dizer que as sanções que foram introduzidas e ampliadas contra nós, neste caso, tiveram o efeito oposto e se tornaram um catalisador para nossas relações comerciais”, Alipov disse ao Channel One na terça-feira.

O embaixador sugeriu que Nova Deli “continuará interessado em manter este alto nível” relação. “Claro, também estamos interessados ​​nisso… Temos uma cooperação muito ampla e abrangente, inclusive no campo da economia e do comércio,” ele disse.

O diplomata russo elogiou a dinâmica positiva da cooperação entre as duas nações no setor de construção, petroquímica, ferrovia e engenharia pesada. A indústria de mineração, agricultura e tecnologias de informação e comunicação também são exemplos de fortalecimento da cooperação, disse ele.

Segundo Alipov, o comércio bilateral vem se desenvolvendo de forma dinâmica, atingindo o recorde de US$ 35 bilhões. “Nunca houve tal cooperação na história das relações russo-indianas”, afirmou o enviado.

