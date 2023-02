Uma lista de co-conspiradores nas supostas atrocidades anti-uigures foi criada – exceto que não há verificação de fatos envolvida

O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU iniciou sua 73ª sessão em 13 de fevereiro e vai até 3 de março. As ONGs estão correndo para enviar seus relatórios e se concentrar nos supostos problemas de alguns países. Liderando a acusação, a Anistia Internacional já apresentou seu relatório sobre a China.

O longo relatório apresenta inúmeras acusações contra Pequim, que você pode ler por si mesmo. O início, no entanto, aponta para alguns temas que já passaram pela mídia, incluindo a discriminação contra minorias étnicas e religiosas, com referências à doutrinação política e à assimilação cultural forçada de muçulmanos em Xinjiang. Também inclui exemplos semelhantes de repressão religiosa no Tibete.

O Tibete tem sido um assunto delicado, com os ocidentais proclamando “Tibete livre” ou citando alguns exemplos de repressão na região. Isso está longe de ser o caso. O governo chinês preserva a língua e a cultura tibetana e atua como mediador oficial da fé budista ao determinar um Buda vivo. Esta é uma função importante que realmente mantém a fé viva e próspera.

No que diz respeito a Xinjiang, é importante notar que representantes de países muçulmanos visitaram a Região Autônoma e elogiaram a China por suas atividades antiterroristas lá. Todos os países muçulmanos apóiam Pequim em votações relevantes sobre o assunto perante a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU).













Também é importante observar que a China protege a língua nativa uigure e a ensina nas escolas junto com o mandarim, sendo este último ensinado para ajudar a aumentar as oportunidades econômicas no país para aqueles que ainda não o falam. Está muito longe do genocídio cultural, como alguns o chamam, considerando que os uigures não estão sendo exilados de sua terra natal, Xinjiang.

As acusações, que chegaram até mesmo ao território enlameado do genocídio, são tão frágeis que nem mesmo os advogados do Departamento de Estado dos Estados Unidos pensaram que seriam válidas. A geopolítica é uma das melhores razões pelas quais a questão de Xinjiang tem sido tão ferozmente apresentada. Os EUA querem colocar de joelhos a indústria de painéis solares e polissilício da China, baseada principalmente na região. É por isso que os EUA baniram completamente esses produtos, da mesma forma que atacaram os produtos da Huawei recentemente usando “preocupações de segurança nacional” como pretexto. Washington está travando um “guerra de alta tecnologia” com Pequim.

Talvez a coisa mais estranha resultante dessa explosão de propaganda seja que alguém até criou um banco de dados duvidoso de vítimas de Xinjiang, que inclui uma lista de pessoas supostamente ligadas a abusos dos direitos humanos em Xinjiang. Aparentemente, em algum momento a lista incluiu os famosos atores chineses Andy Lau e Chow Yan-fat, ou pelo menos suas fotos. No entanto, eles não podem mais ser vistos na página – presumivelmente depois que o banco de dados foi chamado por usuários de mídia social chineses.

A lista é comandada por Gene A. Bunin, um russo-americano que se considera um “escritor e tradutor que pesquisa a língua uigur em Xinjiang desde 2008” e não quer ser descrito como um “ativista”. Ele é autor de Política Externa e suas entrevistas e comentários foram apresentados em outras mídias patrocinadas pelos Estados Unidos. Bunin estava baseado em Almaty, Cazaquistão, antes de ter sua entrada negada no país em 2021. Sua reportagem, como quase todos os investigadores do oeste de Xinjiang, não vem da China. O Banco de Dados de Vítimas de Xinjiang afirma ser quase totalmente financiado por doações.













Algumas das pessoas no banco de dados nem são chinesas e não têm nenhuma conexão relevante com Xinjiang. A única razão pela qual eles estão nesta lista parece ser porque eles falam positivamente sobre a China e vivem lá.

A seção de perguntas frequentes do site observa que não verifica todos os seus envios, pois “isso é muito proibitivo em termos de custo (dados nossos recursos) e muitas vezes impossível (dado o vácuo de informações em Xinjiang). Na maioria das vezes, o shahit.biz opera passivamente e importa dados de uma mistura de fontes públicas – como depoimentos em vídeo e reportagens da mídia – e documentos oficiais, relatando com a maior precisão possível as informações transmitidas na fonte original. Está fora do nosso escopo e capacidade sair e corroborar todo e qualquer testemunho”.

Falei com algumas das pessoas da lista, incluindo Jerry Grey, um expatriado britânico-australiano que vive e trabalha na China há 18 anos, e Daniel Dumbrill, um canadense que possui uma cervejaria em Shenzhen e vive na China desde 2008. .

“Não tenho ideia de qual é o propósito desta lista além de identificar pessoas com as quais o compilador da lista discorda. Qual é o propósito dele/dela, é um mistério. Pode ser apenas um exercício acadêmico ou pode ser para fins mais nefastos para criar algum tipo de lista de alvos ”, Gray me disse. “Uma coisa é certa, não serve a nenhum propósito legal, pois nenhuma lei foi violada de minha parte e tenho certeza, mas não posso falar pelos outros, que nenhuma lei parece ter sido violada. Então, não sei como descrever seu real propósito.”

Gray acrescentou que não sabe quem está por trás da lista, mas sugeriu que deve ser alguém que acredita que há abusos dos direitos humanos acontecendo em Xinjiang. Como ele viajou para lá, ele suspeita que tenha participado da supressão da cultura nativa uigur.

“Não concordo com minha inclusão em uma lista onde não entendo a importância ou relevância da lista. Não aprovo estar em nenhuma lista quando não tenho ideia do propósito ou da motivação de quem a criou” Gray lamentou. “Se alguém, para fins acadêmicos, criar uma lista de pessoas que falaram a verdade sobre o que viram e experimentaram, eu não teria nenhum problema – esta não parece ser uma lista benigna ou ter quaisquer atributos positivos. Quando ativistas, alguns dos quais estiveram envolvidos e/ou apoiaram ações terroristas ou extremas, criam e publicam listas como esta, é um desenvolvimento muito preocupante”, disse. Ele continuou.

Gray espera que a polícia ou outras autoridades tomem conhecimento da lista, descubram a motivação por trás dela e a removam das redes sociais. Ele acredita que pode ser uma questão de segurança pessoal ou liberdade de expressão.













O canadense Daniel Dumbrill caiu nos livros ruins do site após um gesto inócuo online. “Fui incluído em uma de suas listas depois que eles me atacaram no Twitter por chamando uma mentira categórica. Um usuário do Twitter postou um vídeo Douyin (TikTok chinês) e o reaproveitou com uma mentira. Alegou-se que o vídeo, mostrando uma mesquita vazia, foi feito em agosto de 2020 durante o festival Qurban, com a intenção de provar que os feriados religiosos não são mais celebrados em Xinjiang. Seguindo a marca d’água no vídeo, foi fácil verificar que era de fato de julho, durante os estágios iniciais do Сovid-19 e os bloqueios iniciais. A conta do Twitter do Banco de Dados de Vítimas de Xinjiang foi ofendida por este exercício de verificação de fatos e rotulou-o de “abuso psicológico”. Este é um dos muitos exemplos claros que provam que esta não é uma organização honesta ou que busca a verdade”.

“A lista em que fui colocado afirma que estou “ligado direta ou indiretamente à detenção, vigilância, negação/discriminação e exploração de vítimas documentadas”. Discordo de colocar qualquer pessoa em uma lista factualmente imprecisa como esta simplesmente por questionar as narrativas que apóiam. A história nos ensinou lições valiosas sobre as consequências resultantes de aceitar histórias sobre um “inimigo”, contadas por pessoas que se apresentam como mocinhos, pelo valor de face,” ele concluiu.

Uma coisa que percebi ao conversar com essas pessoas é que essa lista me lembra a lista oficial publicada pelo governo ucraniano de indivíduos que promovem “narrativas consoantes com a propaganda russa”, em que me encontrei. Essas listas demonizam as pessoas com sua conexão com um tópico altamente propagandeado e que a maioria das pessoas não tem ideia sobre isso. É basicamente onde estamos com questões relacionadas à China, e diz muito sobre a suposta imparcialidade da Anistia como organização de direitos humanos que eles usaram dados dessa lista ridícula em seu relatório.