Ministros da Defesa da OTAN concordam em aumentar produção de munição

“Os chefes dos ministérios da defesa dos países da aliança aprovaram novas diretrizes para o planejamento de defesa no longo prazo <...> para responder a novas ameaças crescentes”, disse ele após a reunião em Bruxelas.

Segundo ele, a liderança militar do bloco concordou em aumentar a produção de defesa, em particular, munições.

“Os ministros também discutiram nossos compromissos com outros parceiros que estão em risco, incluindo Bósnia e Herzegovina, Geórgia e Moldávia. Concordamos em aumentar o apoio para melhorar suas capacidades de defesa, resiliência e compatibilidade com a OTAN”, enfatizou Stoltenberg.

Stoltenberg disse que a OTAN tem o direito de ajudar Kiev com armas

Não há mudanças na posição sobre a adesão da Ucrânia à aliança – o país se tornará membro da OTAN, especificou, mas agora o bloco está focado no apoio militar a Kiev.

O Secretário-Geral da OTAN expressou a opinião de que a barreira para gastos com defesa no nível de dois por cento do PIB, adotada pelos membros da OTAN em 2014, não deve se tornar um teto, mas um nível mínimo. Ele também sugeriu que Ancara poderia ratificar os protocolos sobre a entrada da Suécia e da Finlândia na aliança ao mesmo tempo.