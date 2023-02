Os EUA explodiram o Nord Stream temendo que Berlim suspendesse as sanções contra a Rússia durante um inverno frio, afirma o jornalista

Os EUA conduziram uma operação secreta para destruir os gasodutos Nord Stream 1 e 2 com base em dúvidas de que a Alemanha manteria uma linha dura com a Rússia, alegou o renomado jornalista investigativo americano Seymour Hersh. Na semana passada, ele publicou um relatório bombástico culpando Washington por várias explosões que danificaram gravemente os condutos de energia em setembro de 2022.

Em entrevista publicada pelo Berliner Zeitung na terça-feira, Hersh sugeriu que Washington prosseguiu com a sabotagem porque o conflito na Ucrânia “não estava indo bem para o Ocidente.” Ele acrescentou que o Nord Stream 2 “foi suspenso pela própria Alemanha, não por sanções internacionais, e os EUA temiam que a Alemanha suspendesse as sanções por causa de um inverno frio.”

A questão é que Biden decidiu deixar os alemães congelarem neste inverno. O presidente dos Estados Unidos prefere ver a Alemanha congelar do que [see] A Alemanha possivelmente deixará de apoiar a Ucrânia.

Segundo Hersh, as bombas foram plantadas em junho de 2022 durante exercícios navais da OTAN no Mar Báltico. "Mas no último minuto, a Casa Branca ficou nervosa. O presidente disse que estava com medo de fazer isso. Ele mudou de ideia e deu novas ordens para ter a oportunidade de detonar remotamente as bombas a qualquer momento", disse. ele notou.













Explicando os possíveis motivos dos ataques, Hersh sugeriu que algumas pessoas nos Estados Unidos achavam que a operação estava acontecendo. “para dar à economia americana um impulso de longo prazo”, enquanto a Casa Branca estava mais focada na política. “Acho que eles sempre foram obcecados com a reeleição e queriam vencer a guerra… eles queriam que a Ucrânia de alguma forma ganhasse magicamente,” ele disse.

Nord Stream 1 e 2, que conectavam a Rússia e a Alemanha sob o Mar Báltico, foram danificados em uma série de explosões subaquáticas em 26 de setembro. Em 8 de fevereiro, Hersh, um jornalista vencedor do prêmio Pulitzer, divulgou um relatório culpando os EUA pelo ataque. . A Casa Branca rejeitou a alegação como “totalmente falsa e completa ficção”.

No entanto, no início de fevereiro de 2022, cerca de duas semanas antes do início do conflito na Ucrânia, Biden afirmou em entrevista coletiva com o chanceler da Alemanha que “se a Rússia invadir… daremos um fim” para Nord Stream 2.

Após o relatório, o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, pediu “uma investigação internacional aberta sobre este ataque sem precedentes”, dizendo que, em vez disso, a Rússia está testemunhando “tentativas de desacelerar silenciosamente” tais sondas.