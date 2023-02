EUA usarão reservas de petróleo para compensar corte na produção russa – CMIO

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, disse na segunda-feira que seguirá em frente com uma venda programada de 26 milhões de barris de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) do país. A medida ocorre logo após o anúncio da Rússia de que reduzirá a produção em meio milhão de barris por dia no próximo mês.

A liberação foi determinada pelo Congresso e está de acordo com as diretrizes orçamentárias promulgadas em 2015 para o atual ano fiscal, disse um porta-voz do Departamento de Energia dos EUA. No ano passado, o governo Biden vendeu um recorde de 180 milhões de barris de petróleo da SPR em um esforço para domar o aumento dos preços dos combustíveis.

No entanto, o Departamento de Energia já havia considerado cancelar a venda programada dos 26 milhões de barris neste ano fiscal para reabastecer a reserva de emergência depois que o sorteio recorde do ano passado viu o SPR reduzido para apenas 371 milhões de barris, o nível mais baixo desde 1983. A venda anunciada reduzirá as reservas para cerca de 345 milhões de barris.

“Biden está carregando barris SPR para evitar um aumento no preço da gasolina no verão”, Phil Flynn, analista do Price Futures Group. Ele acrescentou que “há preocupações crescentes entre o governo Biden de que os preços da gasolina estejam voltando para US $ 4 o galão e o presidente teme o calor político que terá que suportar.”

O último lançamento ocorre depois que a Rússia divulgou planos para reduzir a produção de petróleo em 500.000 barris por dia, ou cerca de 5%, no próximo mês, em retaliação às sanções ocidentais. Muitos analistas veem a medida das autoridades americanas como uma medida para compensar o corte de produção de Moscou.

Os EUA estavam tentando recomprar petróleo para a reserva de emergência, uma vez que o preço se estabilizou em cerca de US$ 70 por barril. No entanto, os preços do petróleo WTI subiram para quase US$ 80 por barril após o anúncio da Rússia.

Vários economistas também acreditam que a UE minimizou a importância do corte de produção da Rússia, que ocorre em um momento de rápida recuperação econômica e crescente demanda por energia na China.

