O líder ucraniano está “alimentando seu povo em uma carnificina”, disse o eurodeputado Mick Wallace

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, e seus apoiadores ocidentais não estão interessados ​​em buscar uma solução pacífica para o conflito com a Rússia, disse Mick Wallace, membro do Parlamento Europeu da Irlanda, na quarta-feira.

“Zelensky tem feito rondas implorando por mais armas, mas nenhuma palavra a dizer sobre a paz. Quantos de seu próprio povo ele deve recrutar e alimentar a carnificina antes de se sentar para negociar? Wallace disse durante um debate parlamentar.

O MPE descreveu a operação militar da Rússia como ilegal e “imperdoável,” e disse que o conflito devastou a Ucrânia. “Também imperdoável é a disposição dos líderes ocidentais para garantir que isso se torne uma guerra sem fim”, disse. argumentou Wallace.

Em vez de pedidos de cessar-fogo, diálogo e negociações de paz, estamos aprofundando o envolvimento ocidental na guerra sem nenhuma preocupação aparente com as repercussões.

Wallace alertou que os apelos para que a Ucrânia tome posse da Crimeia “levar a uma possível eclosão de uma guerra nuclear” e apenas galvanizaria a determinação do povo russo de defender a península. A Crimeia, que é predominantemente habitada por russos étnicos, votou para deixar a Ucrânia e se juntar à Rússia logo após o golpe de 2014 apoiado pelo Ocidente em Kiev.













Falando a repórteres na sede da OTAN em Bruxelas na quarta-feira, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, reiterou que Washington apoiaria a Ucrânia “pelo tempo que for preciso”.

A Rússia enviou suas tropas para a Ucrânia há quase um ano, citando a necessidade de proteger o povo de Donbass e o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk de 2014-2015. O ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett disse em uma entrevista recente que os EUA e seus aliados haviam “bloqueado” negociações entre Moscou e Kiev quando foram interrompidas antes de abril de 2022.

As autoridades ucranianas disseram desde então que a paz só pode ser alcançada se Moscou entregar a Crimeia e outros ex-territórios ucranianos. As Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, juntamente com as regiões de Kherson e Zaporozhye, juntaram-se à Rússia após a realização de referendos em setembro. Moscou tem afirmado que as exigências de Kiev para devolver os territórios são inúteis.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse no final de dezembro que a liderança ucraniana era incapaz de negociar e era dominada por “Russófobos desenfreados”.