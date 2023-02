UE adiciona Rússia à lista negra de paraísos fiscais – CMIO

O bloco acusou Moscou de não alterar um regime fiscal preferencial ‘prejudicial’

A Rússia foi adicionada à lista da UE de “jurisdições não cooperativas para fins fiscais”, anunciou o Conselho Europeu na terça-feira. O bloco acusou Moscou de manter práticas fiscais prejudiciais.

De acordo com um comunicado publicado no site do Conselho, a legislação russa introduzida em 2022 não diminuiu as preocupações sobre o suposto tratamento fiscal preferencial para holdings internacionais.

“Além disso, o diálogo com a Rússia sobre assuntos relacionados à tributação foi interrompido após a agressão russa contra a Ucrânia,”, disse o comunicado.

Mais três jurisdições foram adicionadas à lista negra de paraísos fiscais ao lado da Rússia por suposta não conformidade com os padrões internacionais, incluindo as Ilhas Virgens Britânicas, Costa Rica e Ilhas Marshall. A lista agora compreende 16 jurisdições.













“Pedimos a todos os países listados que melhorem sua estrutura legal e trabalhem para cumprir os padrões internacionais de tributação”, disse a ministra das Finanças da Suécia, Elisabeth Svantesson.

A lista de paraísos fiscais da UE foi introduzida pela primeira vez em 2017 com o objetivo de combater os esquemas de evasão e evasão fiscal. De acordo com a lei da UE, os países da lista negra enfrentam danos à reputação e são proibidos de solicitar ajuda de certos fundos da UE.

Os estados membros do bloco também têm a tarefa de tratar as transações financeiras com indivíduos e empresas com registro fiscal de países da lista negra com escrutínio especial.

Moscou ainda não comentou o assunto.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT