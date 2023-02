A participação do gás russo nas importações austríacas subiu para 71% em dezembro , ante 41% em novembro , segundo um site com infográficos temáticos elaborado pelo Ministério Nacional Austríaco de Proteção Climática, Ecologia, Energia, Transporte, Inovação e Tecnologia.

Segundo o infográfico, a participação do fornecimento de gás da Rússia nas importações em dezembro foi de 71%, as importações de “outras fontes” – 29%. Em outubro , essa relação era de 23% e 77%, respectivamente. Há um ano, em fevereiro , respectivamente – 79% e 21%. O infográfico, segundo o ministério, é baseado em relatórios de dados para o regulador E-Control.

No final do ano passado, o chanceler austríaco Karl Nehammer e seus ministros de governo afirmaram repetidamente que o fornecimento de gás russo à república havia sido reduzido para “aproximadamente 20%”. Como foi informado à RIA Novosti no Ministério da Energia austríaco, os números são retirados dos relatórios do regulador nacional E-Control, com base nos quais a agência publica infográficos no site energie.gv.at.