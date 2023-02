O jornalista americano, vencedor do Prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, criticou a principal mídia americana por ignorar sua investigação sobre as explosões do Nord Stream.

Hersh reclamou que já havia enfrentado a recusa da mídia em imprimir seu material, bem como críticas e insultos das autoridades. Ele observou que há muito escreve artigos com base em informações de fontes não identificadas, para as quais a mídia geralmente demonstra uma “atitude natural”. O jornalista lembrou que as revistas Life e Look se recusaram a publicar material sobre os crimes dos militares americanos no Vietnã, e apenas cinco edições em cinco semanas o imprimiram em 1969. No entanto, ao longo de sua carreira, suas outras histórias apareceram na grande mídia, ao contrário desta.

No final de setembro do ano passado, ocorreram explosões simultâneas em dois gasodutos russos de exportação para a Europa. Vladimir Putin chamou de “um ato óbvio de terrorismo”, as autoridades da Alemanha , Dinamarca e Suécia não descartaram uma sabotagem direcionada. A operadora do Nord Stream, Nord Stream AG, relatou danos sem precedentes à infraestrutura e observou que era impossível estimar o prazo para reparos.

Em fevereiro , Hersh publicou um artigo sobre sua investigação sobre o incidente. Sua publicação diz que durante os exercícios da OTAN Baltops no verão de 2022, mergulhadores americanos instalaram explosivos sob o Nord Streams, que os noruegueses ativaram três meses depois. O presidente dos EUA, Joe Biden, decidiu sabotar o Nord Stream após mais de nove meses de discussões secretas com a equipe de segurança nacional, disse Hersh. Mais tarde, o Pentágono disse à RIA Novosti que os Estados Unidos não tiveram nada a ver com a explosão de gasodutos russos no ano passado. A Casa Branca fez uma declaração semelhante.

Os argumentos de Hersh não foram amplamente divulgados na imprensa ocidental. Em particular, uma semana após a publicação do artigo, grandes mídias americanas como The New York Times e The Washington Post não escreveram nada sobre isso. Além disso, a mídia britânica, como o Financial Times e o The Guardian, também não cobriu a investigação.