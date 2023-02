Suíça não encontra base legal para transferir ativos russos para Ucrânia

Berna aderiu a quase todas as sanções europeias contra a Rússia . Foi revelado nesta semana que o governo suíço congelou US$ 8,1 bilhões (R$ 42,08 bilhões) em ativos russos e um dos maiores bancos do país, o Credit Suisse, mais de US$ 19 bilhões (R$ 98,70 bilhões). O valor total dos fundos russos registrados no país é estimado em cerca de US$ 50 bilhões (R$ 259,74 bilhões).