Berlusconi é absolvido no julgamento de ‘bunga bunga’ – CMIO

Ex-primeiro-ministro da Itália já evitou condenação em três dos três casos de corrupção

Um tribunal de Milão absolveu o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi de subornar testemunhas para que fizessem declarações falsas sobre seu infame “festas de bunga bunga”.

O veredicto de quarta-feira é a mais recente reviravolta em uma longa saga legal conhecida como escândalo ‘Ruby’, nome artístico de uma stripper marroquina e suposta prostituta, cujos serviços Berlusconi foi acusado de contratar em 2010. Ruby the Heartstealer, cujo nome verdadeiro é Karima El Mahroug, tinha 17 anos na época.

Berlusconi foi acusado de pagar 24 convidados em suas reuniões – incluindo modelos e dançarinas – para dar falso testemunho em um julgamento de 2014 no qual foi acusado de pagar El Mahroug por sexo. Berlusconi foi absolvido, mas os promotores alegaram que o ex-primeiro-ministro comprou o silêncio das testemunhas com cerca de 10 milhões de euros (US$ 11 milhões) em dinheiro, carros e presentes de luxo.

Com as 24 testemunhas espalhadas pela Itália, três casos separados foram ouvidos em Siena, Roma e Milão. Berlusconi foi absolvido nos casos de Siena e Roma no ano passado, e o encerramento do caso de Milão agora encerra a saga 'Ruby', embora os promotores tenham apelado da absolvição.













Berlusconi admitiu anteriormente distribuir presentes luxuosos para suas convidadas, mas insistiu que esses presentes não eram subornos. Ele descreveu as festas realizadas em suas residências em Milão e na Sardenha como “jantares elegantes,” embora as reuniões tenham sido descritas na mídia italiana e pelos promotores como orgias bacanais.

O vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, que junto com Berlusconi é membro da coalizão governista da primeira-ministra Giorgia Meloni, disse que estava “Feliz pela absolvição de Silvio após anos de sofrimento, insultos e polêmicas inúteis.”

Berlusconi foi primeiro-ministro da Itália de 1994 a 1995, de 2001 a 2006 e de 2008 a 2011. Ele foi julgado mais de 30 vezes por crimes que vão desde abuso de poder, difamação, associação com a máfia e fraude fiscal. No entanto, os promotores só conseguiram condená-lo por uma única acusação de sonegação de impostos em 2013, e sua sentença de quatro anos de prisão foi reduzida a serviço comunitário.

O homem de 86 anos, desde então, voltou à política e foi eleito para a câmara alta da Itália em novembro. Embora Berlusconi e seu partido Forza Italia sejam membros da aliança governista de Meloni, ele é um crítico ferrenho da política de Meloni sobre o conflito na Ucrânia, culpando o presidente Vladimir Zelensky pelas hostilidades.