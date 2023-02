Custo do Brexit para a economia do Reino Unido revelado – CMIO

Mais de US$ 35 bilhões em investimentos empresariais foram eliminados desde a saída do país da UE

A saída da Grã-Bretanha da União Europeia custou à nação £ 29 bilhões (mais de US$ 35 bilhões) em investimentos empresariais e agravou uma desaceleração na produtividade, de acordo com um novo estudo de Jonathan Haskel, membro externo do Banco da Inglaterra (BoE) Monetário Comitê de Política.

A pesquisa mostrou que a falta de crescimento do investimento empresarial desde o referendo de 2016 foi equivalente a 1,3% do produto interno bruto do Reino Unido, ou cerca de £ 1.000 (US$ 1.221) por família.

No final do período de previsão do BoE em 2026, a diferença entre os níveis atuais de investimento empresarial e os anteriores a 2016 aumentou para 2,8% do PIB, “que é muito próximo do número de 3,2% que encontramos usando a metodologia totalmente diferente baseada em volumes de comércio de mercadorias”, Haskel disse.

Investimento do setor privado no país “parou em suas trilhas” nos anos seguintes à decisão de sair da UE, segundo ele.

O definidor de taxas do BoE apontou que, após a votação, o Reino Unido imediatamente começou a ficar para trás em relação à tendência dos seis anos anteriores e “sofreu muito mais” quando comparado com outras grandes economias industrializadas.

Os comentários de Haskel seguem-se à declaração da política do BoE, Catherine Mann, no início deste mês, de que a saída do Reino Unido da área de livre comércio da UE foi a culpada pelo excesso de inflação do país.

A inflação do Reino Unido, que atingiu a maior alta em quatro décadas de 11,1% no ano passado, esfriou ligeiramente para 10,5% em meio a um declínio nos preços globais de energia, mas ainda estava bem acima da meta de 2% do BoE.

