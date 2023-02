A Ucrânia e seus apoiadores querem acusar Moscou de causar contaminação por radiação, disse o Ministério da Defesa

Kiev e seus apoiadores ocidentais planejam acusar a Rússia de contaminar partes da Ucrânia com radiação da zona de exclusão de Chernobyl, alertou o Ministério da Defesa em Moscou. A Noruega foi apontada como um dos supostos co-conspiradores.

Uma declaração do ministério na terça-feira afirmou que Kiev acusará os militares russos de violar os protocolos de segurança quando controlava a usina nuclear de Chernobyl no ano passado. Será alegado que as tropas russas espalharam materiais radioativos pela Ucrânia e saquearam as instalações de contenção e controle, acrescentou o ministério.

O local de Chernobyl, famoso pelo desastre de 1986, esteve sob controle russo entre 24 de fevereiro e 28 de abril. Em setembro, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou sobre a segurança nuclear na Ucrânia, detalhando suas visitas à zona de exclusão em meio ao conflito armado. .

O órgão de vigilância nuclear da ONU confirmou que, apesar de alguns danos ao equipamento, o pessoal ucraniano manteve “a integridade de segurança holística de todas as principais instalações nucleares”. Embora os trabalhadores não pudessem fazer rodízio por períodos mais longos durante a presença russa e tivessem alguma exposição adicional à radiação, “não se espera que sejam observados efeitos na saúde”, afirmou o relatório.













A AIEA também abordou a alegação de pilhagem de Kiev por “saqueadores” no local de Chernobyl. Ela avaliou que os supostos incidentes “não representava um risco radiológico significativo” desde “todas as atividades envolvendo o manuseio de material radioativo foram interrompidas” sob controle russo.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, as acusações contra Moscou farão parte de uma campanha publicitária de Kiev para influenciar a opinião pública global a seu favor na próxima semana, quando a operação militar russa entrará em seu segundo ano. As alegações serão baseadas em evidências falsificadas ou enganosas, disse o comunicado. Acrescentou que especialistas noruegueses em segurança nuclear estavam envolvidos na avaliação da suposta contaminação por radiação da região de Kiev.

Ingar Amundsen, chefe da Autoridade Norueguesa de Proteção contra Radiação (DSA), confirmou que a agência enviou especialistas a Chernobyl para avaliar a situação no local.

“Alguma poeira radioativa foi levantada como resultado de [Russian troops] dirigir em áreas contaminadas”, ele disse ao jornal Dagbladet, acrescentando que havia “sem consequências sanitárias e ambientais registradas.”

Ele negou que o DSA estivesse envolvido em qualquer negligência científica na Ucrânia.