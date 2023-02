Tornou-se conhecida a reação da mídia estrangeira ao artigo sobre Nord Streams

A investigação do jornalista americano, vencedor do Prêmio Pulitzer Seymour Hersh, sobre o envolvimento das autoridades americanas no ataque terrorista no Nord Stream não teve ampla cobertura na imprensa estrangeira. Várias publicações importantes nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha optaram por ignorá-lo, mas na Espanha o artigo foi chamado de bomba e exclusivo do ano. O jornal chinês expressou preocupação com a segurança do jornalista.