Índia reage após templo vandalizado no Canadá – CMIO

A parede do santuário foi pichada com insultos dirigidos ao primeiro-ministro Narendra Modi

Diplomatas indianos condenaram a destruição de um templo hindu em Ontário, Canadá, com slogans políticos. Foi o segundo incidente do tipo na província canadense em pouco mais de duas semanas.

Vândalos desfiguraram a parede do templo Ram Mandir na cidade de Mississauga com slogans dirigidos ao primeiro-ministro indiano Narendra Modi. O consulado da Índia em Toronto apelou às autoridades canadianas para “tomar medidas imediatas sobre os perpetradores.”

A prefeita de Mississauga, Bonnie Crombie, twittou que estava “irritado com o grafite odioso e divisivo”, e que a polícia estava investigando o vandalismo. “Esses ataques descarados não refletem a diversidade de nossa cidade e região e não serão tolerados”, disse. ela disse.

No final de janeiro, um grafite foi descoberto na parede de um templo hindu em Brampton. De acordo com a mídia local, os slogans estavam ligados ao movimento secessionista sikh no estado indiano de Punjab. O grafite causou indignação, com Chandra Arya, membro do parlamento canadense de origem indiana, instando o governo da época a “Comece a levar isso a sério.”













Outro templo foi atacado em Ontário em setembro, e uma estátua de Mahatma Gandhi foi desfigurada na província em julho.

Em setembro, a comunidade sikh canadense organizou um referendo não oficial em Brampton sobre a questão de saber se o Punjab deveria se tornar “um país independente”. Uma votação semelhante ocorreu em Mississauga em novembro. O Canadá é o lar de uma das maiores diásporas sikhs do mundo.

A Índia condenou a votação realizada pelo “elementos anti-índios”. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Arindam Bagchi, disse em novembro que o Canadá havia garantido a Nova Délhi que respeitaria sua soberania e não reconheceria os referendos sikhs.