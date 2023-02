Alta inflação nos EUA pode durar uma década – especialista em investimentos – CMIO

O Federal Reserve terá dificuldade em controlar os preços em alta, de acordo com a Smead Capital Management

A alta taxa de inflação nos EUA provavelmente será “muito mais pegajoso” e mais duradouro do que muitos previram, disse o diretor de investimentos da Smead Capital Management, Bill Smead, à CNBC na terça-feira.

Os comentários vieram antes de um relatório muito esperado do Departamento do Trabalho dos EUA, que relatou um crescimento anual da inflação de 6,4%.

“O entusiasmo… no momento é a esperança de que tiraremos um Fed amigável de uma aterrissagem suave, e não acreditamos que esse seja o caso”, disse. afirmou Smead.

“Acreditamos que a inflação será muito mais rígida e duradoura – na verdade, uma década, porque nos Estados Unidos temos uma demografia incrivelmente favorável”, disse. ele disse.

No início deste mês, o Federal Reserve elevou sua taxa básica de juros em um quarto de ponto percentual. A governadora do Fed, Michelle Bowman, alertou que o regulador precisará continuar a aumentar as taxas de juros para trazer a inflação de volta à meta de 2% do banco central.

De acordo com Smead, o Fed terá dificuldade em domar a inflação, apesar dos recentes aumentos de juros.

“Temos 92 milhões de pessoas entre 22 e 42 anos, e todas elas vão gastar seu dinheiro em necessidades nos próximos 10 anos, estejam os mercados de ações bons ou ruins”, ele notou. “Eles vão apenas viver suas vidas. A economia deve estar muito boa e o Fed terá dificuldade em controlar a inflação.”

O Departamento do Trabalho informou na terça-feira que o índice de preços ao consumidor (CPI), que mede o custo de dezenas de bens e serviços que abrangem a economia e é um indicador de inflação amplamente seguido, subiu 0,5% no mês de janeiro. O núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, aumentou 0,4%.

