“O volume do comércio com a União Europeia está diminuindo significativamente. Ao mesmo tempo, o volume de negócios nas direções leste e sul está crescendo. Em abril dezembro de 2022, o volume físico do comércio com a União Europeia caiu em um terço. Durante Nesse período, o volume de negócios na direção sul aumentou: Turquia, Egito, os países do Golfo Pérsico – quase o dobro; com os países do Sudeste Asiático e China – em mais de 17%”, Belousov citou os dados.