Budapeste busca encerrar o conflito sem demora, enquanto o bloco quer que Kiev resista a termos mais favoráveis, disse o ministro das Relações Exteriores

A Hungria se destaca entre outros países europeus por não acreditar que Kiev deva esperar por sucessos no campo de batalha para iniciar negociações de paz com Moscou, disse o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, na terça-feira.

Falando após uma reunião com sua colega francesa Catherine Colonna em Paris, Szijjarto observou que tanto a França quanto a Hungria aspiram à paz na Ucrânia. No entanto, os dois países discordam sobre como e quando tal resultado poderia ser alcançado.

“A posição francesa difere da nossa, assim como a posição de quase todos os outros países europeus”, disse ele, acrescentando que algumas nações esperam “que talvez haja uma situação de guerra melhor do ponto de vista ucraniano, quando for melhor conduzir as negociações.”

“Não acreditamos nisso, pensamos que o sofrimento das pessoas deve acabar agora”, enfatizou o ministro das Relações Exteriores.













Autoridades húngaras pediram repetidamente a Moscou e Kiev que estabelecessem um cessar-fogo imediato e iniciassem negociações de paz. No domingo, Szijjarto disse à mídia local que “A Hungria, como país vizinho da Ucrânia, enfrentou todas as consequências imediatas da guerra no ano passado”, disse. que incluem “mais de um milhão de refugiados, inflação disparada” e crescentes custos de energia.

No entanto, ele também observou que os recentes desenvolvimentos no conflito sinalizam que “a guerra vai se arrastar”, qual é “a pior notícia possível que podemos receber” na situação atual.

Desde o início do conflito na Ucrânia em fevereiro de 2022, a Hungria se opôs às sanções que o Ocidente impôs a Moscou, alegando que elas prejudicaram mais a economia da UE do que a da Rússia, ao mesmo tempo em que falharam em interromper as hostilidades. Budapeste também se manifestou contra o envio de armas para a Ucrânia, alertando que isso poderia levar a uma escalada ou prolongamento das hostilidades.

Moscou afirmou repetidamente que está aberta a negociações com Kiev, se “reconhece a realidade no terreno,” incluindo o novo status das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye, que votaram esmagadoramente para se tornar parte da Rússia – como a Crimeia fez em 2014. No entanto, no ano passado, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, assinou um decreto proibindo as negociações com a atual liderança russa .