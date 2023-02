Preços do trigo sobem devido a preocupações com a colheita na Ucrânia – mídia – CMIO

Os preços do trigo subiram para máximas de dois meses esta semana em meio a temores de que a operação militar da Rússia possa comprometer a temporada de plantio e colheita deste ano na Ucrânia, vários meios de comunicação relataram, citando comerciantes.

Os contratos futuros de março na Chicago Mercantile Exchange fecharam a mais de US$ 8,0075 o bushel na segunda-feira, a maior alta desde 23 de novembro. As cotações caíram ligeiramente na terça-feira, mas ainda estão em alta no ano.

Os preços do trigo inicialmente subiram na sexta-feira, com analistas atribuindo o aumento aos últimos ataques de mísseis da Rússia na Ucrânia. Os comerciantes alertam que os danos à infraestrutura causados ​​pelos mísseis ou um possível agravamento do conflito comprometeriam os embarques do Mar Negro, que já estão um terço abaixo da temporada anterior.

“O trigo tem sido o líder ligado ao aumento da tensão na Ucrânia, o que pode desacelerar as exportações ucranianas e o plantio para a safra de 2023 e também pode levar ao aumento das sanções contra a Rússia”, disse Mark Polowy, executivo sênior de contas da Archer Financial Services, à Reuters.

As preocupações com o fornecimento de trigo ao mercado global surgiram logo após o início da operação militar da Rússia na Ucrânia, há pouco menos de um ano. Os dois países juntos são responsáveis ​​por mais de um quarto da oferta mundial de grãos. Os embarques foram interrompidos em meados de 2022 devido ao conflito e às sanções ocidentais contra a Rússia, mas a Ucrânia conseguiu retomar as exportações sob a Iniciativa de Grãos do Mar Negro, intermediada pela ONU. O acordo, firmado em julho passado entre Ucrânia, Rússia e Türkiye, permitiu a retomada dos embarques de trigo e outros produtos agrícolas interrompidos pelo conflito.













Sob o acordo, a ONU também deveria ajudar a Rússia a retomar seus próprios embarques de grãos via Mar Negro, que, embora não sejam alvo direto de sanções ocidentais, enfrentaram problemas devido às restrições. O embaixador da Rússia na ONU disse no início deste mês que Moscou não foi capaz de exportar nenhum grão como parte do acordo.

Enquanto isso, a safra de grãos da Rússia no ano passado foi a maior já registrada, de acordo com a Rosstat, a agência oficial de estatísticas do país. A safra total de grãos totalizou 153,8 milhões de toneladas, um aumento de 26,7% em relação a 2021, com a safra de trigo sozinha atingindo o recorde histórico de 104,4 milhões de toneladas.

