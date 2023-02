América Latina não apoia o fornecimento de armas à Ucrânia, diz MRE mexicano

“Não acho que o envio de armas para prolongar um conflito tenha suporte na América Latina. Nem parece muito inteligente porque os custos serão muito altos para a União Europeia, para a Rússia e, em algum grau, para todos os outros”, disse Ebrard ao jornal Financial Times.

“Mesmo que eles acabem como sucata na Colômbia, não vamos entregar armas russas para serem levadas à Ucrânia para prolongar uma guerra. Não estamos com nenhum dos lados. Somos pela paz”, disse o presidente colombiano Gustavo Petro, citado pelo jornal.

O presidente também disse que “Neste momento, precisamos encontrar aqueles que querem paz, uma palavra que até agora tem sido usada muito pouco”, relatou o Financial Times.

Além disso, o porta-voz do Ministério da Defesa argentino disse no relatório que Buenos Aires “não cooperaria com a guerra”, acrescentando que “não é apropriado cooperar enviando armas para o conflito na Europa”.