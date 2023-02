Primeiro-ministro sueco atualiza as perspectivas da OTAN – CMIO

Estocolmo indicou que está disposta a abandonar seu objetivo de sincronizar a adesão com a Finlândia

A Suécia pode ser forçada a abandonar seu plano de ingressar na OTAN ao lado da Finlândia e, em vez disso, tornar-se parte da aliança militar em uma data posterior, admitiu o primeiro-ministro Ulf Kristersson. O primeiro-ministro sueco afirmou que tal caminho não constituiria um fracasso.

Falando em uma coletiva de imprensa na terça-feira, Kristersson descreveu a potencial entrada de seu país na OTAN separadamente da Finlândia como um “infeliz” cenário, resultante principalmente de “Türkiye tomando decisões turcas.” No entanto, esta rota para a aliança “não seria um fracasso,” ele adicionou.

As observações de Kristersson vieram logo após o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, insistir que o “A questão principal não é se a Finlândia e a Suécia são ratificadas juntas,” mas “que ambos sejam ratificados como membros de pleno direito o mais rápido possível.”

A Suécia e a Finlândia apresentaram seus pedidos oficiais da OTAN em meados de maio de 2022, citando a ofensiva da Rússia contra a Ucrânia. Até recentemente, o bloco havia falado a favor de ambas as nações nórdicas serem admitidas simultaneamente.













Vinte e oito dos 30 estados membros da OTAN deram luz verde ao alargamento imediato. No entanto, Hungria e Türkiye se recusaram a conceder sua aprovação, paralisando o processo indefinidamente, pois é necessário o consentimento unânime de todas as nações da aliança.

Embora Budapeste deva dar sinal verde nas próximas semanas, as queixas de Ancara ainda não foram totalmente resolvidas, especialmente no caso da Suécia.

Türkiye acusou o país escandinavo de abrigar terroristas, e as relações ficaram ainda mais tensas no mês passado, quando um político de extrema direita queimou publicamente uma cópia do Alcorão em frente à Embaixada da Turquia em Estocolmo.

No final de janeiro, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan indicou que seu país “pode responder de forma diferente à Finlândia, se necessário,” que poderia deixar a Suécia “chocado.”

Publicamente, Helsinque insistiu em ingressar na OTAN junto com seu vizinho. No entanto, o jornal finlandês Iltalehti citou fontes afirmando que as autoridades estariam preparadas para proceder sozinhas.

Em um relatório na segunda-feira passada, Iltalehti citou uma fonte explicando que “somos vizinhos fronteiriços da Rússia,” com funcionários em Helsinque acreditando que a situação geopolítica da Suécia é diferente e não requer tanta urgência.