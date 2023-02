Na Turquia chamou a causa do colapso de edifícios durante o terremoto

Segundo especialistas, cerca de 70% da população turca vive em áreas propensas a terremotos. Para reduzir as baixas e a destruição em caso de novos terremotos, é necessário tirar conclusões da catástrofe de 6 de fevereiro . Em particular, Haluk Eyidogan, professor de sismologia, membro do Conselho de Cientistas do Gabinete do Prefeito de Istambul sobre terremotos, disse à RIA Novosti que agora no sudeste do país, ao lado de casas completamente desmoronadas, existem edifícios que não são danificado em tudo. Segundo ele, é preciso entender e explicar como isso é possível se as casas são construídas sobre o mesmo solo, fundação, mas uma desaba, enquanto a outra permanece intocada pelas intempéries.