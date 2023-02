Na lista de desejos do Japão, míssil Tomahawk dos EUA conseguirá driblar interceptação, diz Kishida

Os documentos também indicam um aumento nos gastos com defesa do Japão para 2% do produto interno bruto (PIB) até 2027. Isso é cerca de 11 trilhões de ienes (R$ 420 bilhões). Os gastos militares no atual ano fiscal de 2022 (finalizado em 31 de março de 2023) totalizaram 5,4 trilhões de ienes (R$ 207 bilhões), aproximadamente 1,24% do PIB.