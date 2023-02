“Loucura”. As palavras de Zelensky sobre Putin chocaram os internautas

Em janeiro , à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos, Zelensky disse não saber quem toma as decisões na Rússia e com quem negociar. “Não tenho certeza se o presidente da Rússia , que às vezes aparece no chroma key, é ele. Não entendo muito bem se ele está vivo”, disse o chefe do Estado ucraniano.