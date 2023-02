Crash do dólar chegando – Robert Kiyosaki – CMIO

O famoso escritor e economista Robert Kiyosaki alertou os investidores de que os mercados de ações estão prestes a quebrar e a economia dos EUA está entrando em uma crise. “depressão.”

De acordo com o co-autor de ‘Pai Rico, Pai Pobre’, isso será alimentado pelo fato de que o Federal Reserve dos EUA imprimirá bilhões em “dinheiro falso.”

“Um acidente gigante está chegando. Possível depressão”, Kiyosaki twittou no final do domingo.

Ele também escreveu que, até 2025, o Bitcoin atingirá US$ 500.000, seguido por US$ 5.000 e US$ 500 para preços de ouro e prata, respectivamente. Ele explicou que isso será “porque a fé no dólar americano, dinheiro falso, será destruída”, acrescentando que Bitcoin é o dinheiro do povo, e ouro e prata são “Dinheiro de Deus.”

Acidente gigante chegando. Possível depressão. Fed forçado a imprimir bilhões em dinheiro falso. Em 2025, ouro a US$ 5.000, prata a US$ 500 e Bitcoin a US$ 500.000. Por que? Porque a fé no dólar americano, dinheiro falso, será destruída. Ouro e dinheiro dos deuses de prata. $. Tomar cuidado. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) 13 de fevereiro de 2023

O preço à vista do ouro está atualmente em US$ 1.856,58 por onça, com a prata à vista em US$ 21,99 por onça e o Bitcoin em US$ 21.864.

Esta não é a primeira vez que Kiyosaki twittou sobre um colapso do mercado que se aproxima. Ele fez vários avisos semelhantes, twittando que tudo vai quebrar, incluindo os preços do ouro, prata e Bitcoin. Isso causou algum ceticismo em relação às suas previsões.

Recentemente, Kiyosaki previu um colapso iminente dos mercados financeiros, o que poderia acontecer, disse ele, já nesta semana. Analistas observaram que ele provavelmente atribuiu a piora das condições do mercado aos dados de inflação dos EUA, que serão divulgados em 14 de fevereiro. Kiyosaki pediu às pessoas que não entrem em pânico e aumentem sua exposição a ativos fortes.

