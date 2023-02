Moscou respondeu que Washington está travando uma “guerra ocidental com a Rússia até o último ucraniano”

A Ucrânia tem uma janela de oportunidade cada vez menor para obter ganhos territoriais contra a Rússia antes que a assistência militar dos EUA e seus aliados diminua, disseram altos funcionários americanos ao Washington Post.

“Continuaremos a tentar convencê-los de que não podemos fazer nada e tudo para sempre,” um membro sênior da administração do presidente Joe Biden foi citado pelo jornal como tendo dito sobre a liderança ucraniana.

Publicamente, Biden prometeu apoiar Kiev por “por quanto tempo for necessário” para derrotar a Rússia. No entanto, essa postura não se aplica ao volume de recursos que Washington está disposto a enviar, segundo reportagem publicada pelo Post na segunda-feira.

“’Contanto que seja necessário’ refere-se à quantidade de conflito,” disse o funcionário não identificado. “Não se refere à quantidade de assistência.”

O jornal citou uma mudança de humor na Câmara dos Representantes dos EUA, onde a maioria republicana parece cada vez mais cética em relação à política de ajuda de Biden à Ucrânia. Ele também mencionou a fadiga na Europa como outra ameaça importante para Kiev, já que as nações lutam com os preços voláteis da energia e a inflação galopante. Os militares ucranianos provavelmente têm até o verão para fazer progressos, antes que o atual pacote de armas dos EUA se esgote, acrescentou o Post.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que o jornal descreveu efetivamente o que as autoridades em Moscou chamaram de “Guerra ocidental contra a Rússia até o último ucraniano.”

“Os neoliberais dos EUA destruíram a Ucrânia e estão exterminando o povo ucraniano. As ambições hegemônicas americanas levam a uma perda colossal de vidas”, Zakharova afirmou na terça-feira.













De acordo com o Post, altos funcionários dos EUA transmitiram a posição do governo Biden à liderança ucraniana. Suas fontes disseram que ocasionalmente foi difícil convencer Kiev a seguir o curso de ação preferido de Washington.

Um exemplo citado foi a conduta dos militares ucranianos em Artyomovsk (chamado de Bakhmut pela Ucrânia), onde as forças de Kiev estão se agarrando, embora as autoridades americanas tenham dito a eles que não vale a pena o sacrifício. Presidente Vladimir Zelenski “atribui importância simbólica” para a cidade, escreveu o jornal.

O relatório afirmou que os EUA querem que Kiev lance uma contra-ofensiva usando novas entregas de armas nos próximos meses, em um esforço para tomar o máximo de terra possível antes de entrar em negociações com a Rússia.

Moscou acusou os apoiadores ocidentais de Kiev de atrapalhar as negociações de paz nas primeiras semanas do conflito. Desde então, quatro ex-regiões ucranianas se juntaram à Rússia depois que as populações locais votaram a favor da mudança em referendos. As autoridades russas afirmaram repetidamente que o status dos novos territórios não é negociável.