EUA exibem F-35 na Índia – CMIO

A Rússia também está demonstrando seus mais recentes caças em Bengaluru, mas a Índia não fez nenhum movimento para comprá-los.

Dois caças F-35 dos EUA participaram de uma demonstração no show aéreo Aero India em Bengaluru na segunda-feira, marcando a primeira vez que os mais recentes caças americanos pousaram em solo indiano. Em um confronto simbólico entre superpotências, os últimos aviões de guerra da Rússia também fizeram sua estreia na Índia.

O F-35A Lightning II supersônico e o F-35A Joint Strike Fighter demonstraram suas capacidades aéreas nos céus antes de pousar na Estação da Força Aérea de Yelahanka. Os aviões viajaram para Bengaluru do Alasca e Utah, com a Força Aérea dos EUA também trazendo dois F-16, dois F/A-18 e dois bombardeiros de longo alcance B-1B.

O adido de defesa dos EUA na Índia, contra-almirante Michael Baker, disse à mídia indiana que a presença do F-35 tinha como objetivo demonstrar a parceria estratégica de Washington com Nova Delhi.

No entanto, a Índia não é uma aliada formal dos EUA e não teve a chance de comprar o F-35. Embora os militares indianos tenham intensificado a compra de armas americanas depois que os EUA suspenderam as sanções em 2001, a maioria de seus sistemas de armas é de origem russa ou soviética, incluindo sua frota de cerca de 250 caças multimissão Sukhoi Su-30.













Um dos dois porta-aviões da Índia é o INS Vikrama, de fabricação soviética, enquanto seu carro-chefe é uma variante produzida domesticamente do russo T-90. Segundo dados do Stockholm Peace Institute, a Rússia fornece 46% das armas importadas da Índia, com os EUA fornecendo 12%.

Moscou planeja demonstrar seu próprio rival do F-35, o Sukhoi Su-57, na Aero India, anunciou a exportadora de armas russa Rosoboronexport na semana passada. Ainda não está claro se o jato voará ou será colocado em exibição estática.

Embora o governo indiano deva assinar acordos de defesa no valor de mais de 750 bilhões de rúpias (US$ 9 bilhões) durante o show aéreo de cinco dias, não há indicação de que o governo do primeiro-ministro Narendra Modi esteja considerando adicionar o F-35 ou o Su-57 ao seu arsenal. Modi fez da produção de armas nativas um dos principais objetivos de seu governo, e o trabalho está em andamento para desenvolver um caça a jato caseiro de quinta geração, o HAL Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

Em um discurso na Aero India na segunda-feira, Modi disse que a Índia “não é apenas um mercado para empresas de defesa. É também um potencial parceiro de defesa.” De acordo com um comunicado de imprensa do governo, o show ajudará a Índia a comercializar seus aviões de guerra leves HAL Tejas e vários helicópteros leves para compradores internacionais.