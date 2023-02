Primeiro-ministro italiano testemunhará em julgamento por assassinato – CMIO

Giorgia Meloni vai depor sobre o papel do Egito em atrasar o caso de um estudante assassinado

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, foram chamados para testemunhar no julgamento de quatro agentes egípcios acusados ​​de torturar e assassinar um estudante italiano em 2016. Meloni será questionada sobre as garantias que recebeu do presidente egípcio Abdel Fattah al- Sisi que o Cairo irá cooperar.

Meloni e Tajani testemunharão em Roma no dia 3 de abril, informou a mídia italiana na segunda-feira. O depoimento deles foi solicitado por Alessandra Ballerini, advogada que representa a família do falecido Giulio Regeni.

Regeni era um estudante da Universidade de Cambridge em 2016, quando viajou para o Cairo para realizar pesquisas sobre sindicatos e distúrbios trabalhistas. Ele desapareceu naquele janeiro e seu cadáver mutilado foi descoberto em uma vala vários dias depois, machucado, espancado, queimado e esfaqueado. Investigações italianas e egípcias concluíram que ele foi torturado por vários dias antes de sucumbir aos ferimentos. Ele tinha 28 anos.













Cairo culpou uma gangue criminosa pelo sequestro e assassinato, embora os promotores italianos – apoiados por autoridades americanas – tenham atribuído a culpa aos agentes de segurança de al-Sisi. Quatro oficiais de segurança foram acusados ​​e julgados à revelia em Roma, com o caso aberto em outubro de 2021.

No entanto, o caso não avançou desde então, pois as autoridades egípcias não divulgaram os endereços dos quatro acusados. Segundo a lei italiana, o caso não poderia começar a menos que os homens fossem oficialmente informados de que haviam sido acusados.

Meloni se encontrou com al-Sisi em uma cúpula climática da ONU no Egito em novembro, dizendo a repórteres depois que a dupla tocou no caso Regeni. Tajani se encontrou com o líder egípcio em janeiro e disse que al-Sisi lhe garantiu que iria “remover os obstáculos” para resolver o caso.

Ballerini disse que perguntaria a Meloni e Tajani exatamente que tipo de garantia al-Sisi lhes oferecia.

O assassinato de Regeni azedou as relações entre Roma e o Cairo. Os predecessores de Meloni reacenderam esse relacionamento, no entanto, com a empresa estatal de gás Eni assinando um acordo com sua contraparte egípcia sob a gestão do primeiro-ministro Mario Draghi no ano passado, e o primeiro-ministro Giuseppe Conte assinando um acordo de armas de US$ 1,2 bilhão com o Egito no ano anterior.