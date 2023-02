Aliado dos EUA de repente se lembra de avistamentos de ‘balões chineses’ – CMIO

O governo japonês disse que “fortemente” suspeita que a China estava por trás de três incursões separadas no espaço aéreo entre 2019 e 2021, alegando que Pequim pode ter enviado balões espiões sobre seu território para coletar informações.

O Ministério da Defesa do Japão divulgou a alegação pela primeira vez durante uma coletiva de imprensa na terça-feira, na qual o secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, disse a repórteres que várias intrusões anteriores provavelmente foram realizadas por Pequim.

“Como resultado de uma investigação mais aprofundada de objetos voadores específicos em forma de balão que foram confirmados no espaço aéreo do Japão no passado, há fortes suspeitas de que eram balões de vigilância não tripulados da China”, disse. Matsuno disse, observando que as autoridades japonesas entraram em contato com seus colegas chineses para alertar sobre futuras violações.













O ministério disse que os objetos foram detectados em novembro de 2019, junho de 2020 e novamente em setembro de 2021, e em um comunicado à imprensa prometeu “colocar mais esforço do que nunca na coleta de informações e atividades de vigilância contra balões, incluindo os não tripulados para espionagem estrangeira.”

Embora o ministro da Defesa, Yasukazu Hamada, tenha dito anteriormente que os militares estão autorizados a usar a força, incluindo mísseis ar-ar, para derrubar objetos ou aeronaves intrusas, o ministério não indicou se algum dos três objetos misteriosos foi abatido.

Questionado sobre a alegação, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse estar ciente da acusação, mas enfatizou que “O Japão precisa ser objetivo e imparcial sobre isso, em vez de seguir o exemplo dos EUA em dramatizá-lo.”

O anúncio segue uma nova análise dos militares sobre vários casos anteriores em que objetos voadores não identificados foram vistos no espaço aéreo do Japão, desencadeados depois que os EUA derrubaram um balão chinês que cruzou o território americano no mês passado. Embora as autoridades americanas insistam que a nave foi usada para vigilância, Pequim negou a alegação, argumentando que o balão foi projetado para coletar dados meteorológicos e simplesmente saiu do curso.













Embora o objetivo exato do dirigível permaneça incerto, um relatório recente do Washington Post indicou que o balão pode ter entrado acidentalmente nos céus dos EUA, com vários funcionários não identificados dizendo que os analistas estão agora “examinando a possibilidade de que a China não pretendia penetrar no coração americano.” Em vez disso, eles acreditam que a nave pode ter sido empurrada para o espaço aéreo dos EUA inadvertidamente após encontrar “ventos fortes,” os funcionários acrescentaram.

O balão não é o único objeto misterioso a entrar no espaço aéreo dos EUA nas últimas semanas, com três outras entidades não identificadas localizadas perto ou sobre o território americano apenas neste mês. Todos eles já foram abatidos por aviões de guerra dos EUA, embora o balão chinês seja o único que foi recuperado até agora.