Moscou manteve competências em serviços de petróleo e desenvolveu expertise interna em perfuração, mostram dados

As petrolíferas russas realizaram a maior perfuração em seus campos em mais de uma década no ano passado, não mostrando sinais de que as sanções internacionais ou a saída de algumas empresas ocidentais prejudicaram as operações de upstream no país, informou a Bloomberg na terça-feira.

Na semana passada, a Rússia anunciou que cortaria voluntariamente a produção de petróleo em 500.000 barris por dia em março, em retaliação às sanções ocidentais. Embora muitos céticos na UE afirmem que Moscou foi forçada a reduzir a produção de petróleo, os dados da indústria mostram o contrário.

Em 2022, as empresas petrolíferas russas perfuraram uma profundidade total de mais de 28.000 km, a maior em mais de uma década, escreveu a Bloomberg, citando registros da indústria. O número de poços saltou quase 7% para mais de 7.800, com a maioria das principais empresas de petróleo superando seus resultados do ano anterior.

Isso ocorre quando as principais empresas de energia ocidentais, incluindo BP, Shell e Exxon Mobil, acompanhadas por provedores de serviços internacionais, se retiraram do país, deixando para trás investimentos multibilionários.

No entanto, apesar “restrição abrangente às exportações de equipamentos, tecnologia e serviços para o setor de energia” impostas pelo Ocidente, a indústria petrolífera russa “em grande parte continua funcionando como antes”, disse o chefe do centro de pesquisa da Business Solutions and Technologies, Vitaly Mikhalchuk. O analista da antiga unidade russa da consultoria Deloitte & Touche acrescentou que “A Rússia conseguiu reter a maioria das competências, ativos e tecnologias de serviços petrolíferos.”













A participação das principais empresas de serviços internacionais não ultrapassou 15% do setor total de serviços de petróleo do país em 2021, mostram dados da Vygon Consulting; unidades de grandes empresas domésticas de energia, como Rosneft, Gazprom e Surgutneftegas, constituem a maior parte do mercado. As empresas russas também desenvolveram experiência interna em operações upstream, disse um analista de petróleo da Kpler, Viktor Katona, acrescentando que isso permitiu à Gazprom Neft aumentar a perfuração em uma grande formação de xisto na Sibéria Ocidental.

No entanto, os principais fornecedores de serviços de petróleo ocidentais, como SLB e Weatherford International, continuaram suas operações na Rússia. Em julho, o CEO do SLB, Olivier Le Peuch, disse que “uma estrutura corporativa única” permite que sua empresa trabalhe no país, cumprindo integralmente as sanções dos EUA e da UE.

A produção de petróleo da Rússia totalizou cerca de 10,9 milhões de barris por dia no final do ano passado e ficou perto desse nível em janeiro, não mostrando nenhuma evidência de que a proibição da UE em dezembro às importações de petróleo bruto do país tenha causado problemas, disse a agência.

Embora os economistas digam que é muito cedo para avaliar o impacto do recente embargo da UE aos produtos petrolíferos russos, para os quais o bloco já foi o maior mercado, os números mostram que as taxas de processamento nas refinarias russas aumentaram 2% mês a mês no início de fevereiro.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT